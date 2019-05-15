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HANDE ERÇEL MEST ETTİ

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HANDE ERÇEL MEST ETTİ
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisindeki başarılı performansıyla çok konuşulan Hande Erçel, sınırları zorlayan cesur fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Hem iş hayatıyla hem de özel hayatıyla başarılı bir ivme yakalayan Hande Erçel, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ağızları açık bıraktı.

"VÜCUDUNUZUN SINIRLARINI ZORLAMIŞSINIZ"

Şu sıralar "Halka" dizisiyle ekranlarda boy gösteren Hande Erçel, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerimiz arasında yer alıyor. Hande Erçel, Instagram hesabından şpagat hareketini yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.Ünlü oyuncunun hayranları kısa sürede fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Hande Erçel'in bir takipçisi paylaşıma, "Vücudunuzun sınırlarını zorlamışsınız." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Vay gerçekten güzel fotoğraf." yorumunu yaptı.

 

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