  • BIST 103.648
  • Altın 226,203
  • Dolar 5,3802
  • Euro 6,1239
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASilivri'de deniz 150 metre çekildi

Hande Erçel ilk kez konuştu

»
Hande Erçel ilk kez konuştu
Ünlü oyuncu Hande Erçel, "Hiçbir şey söylememek yok saymak gibi geliyor" diyerek ocak ayında kaybettiği annesinin ardından yaşadığı derin üzüntüyü ilk kez anlattı.

Şu sıralar TRT 1 ekranlarındaki 'Halka' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Hande Erçel, geçtiğimiz ocak ayında kansere yenik düşen annesi Aylin Erçel'in ardından yürek yakan bir açıklama yaptı. Marie Claire'in mart sayısına röportaj veren güzel oyuncu, "Hiçbir şey söylememek yok saymak gibi geliyor" diyerek uzun süre sonra suskunluğunu bozdu.Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel, 11 Ocak'ta yaklaşık sekiz aydır kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Genç oyuncu kelebekleri sevdiği için 'Kelebeğim' diye seslendiği annesini yakasına kelebek figürü takarak uğurladı.
Annesiyle ilgili uzun süre herhangi bir açıklamada bulunmayan Erçel, suskunluğunu Marie Claire dergisine bozdu. Çalışarak yaşadığı zor günleri atlatmaya çalıştığını belirten ünlü oyuncu, "Konuşmayı tercih etmiyorum, elbette. Ama hiçbir şey söylememek de yok saymak gibi geliyor...
Günlerim, içimdeki derin acıyı yaşayarak, bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor. Çalışarak hayata tutunuyorum. Ve tabii ki babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.

Hande Erçel annesinin hastalığı hakkında yaptığı bir röportajda "Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik." demişti

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Altaylı Canan Karatay'ı neyle suçladı?01 Mart 2019 Cuma 14:03
  • Sarıgül DSP genel başkanı mı olacak?01 Mart 2019 Cuma 11:49
  • Ziraat, Demirören medya grubuna neden kayyum atadı01 Mart 2019 Cuma 11:13
  • Dolandırıcılar şimdi ne kullanıyorlar28 Şubat 2019 Perşembe 18:05
  • Deniz'in arşivdeki fotografları yeni çıktı28 Şubat 2019 Perşembe 17:44
  • TFF Başkanlığından istifa eden Yıldırım Demirörenden açıklama28 Şubat 2019 Perşembe 16:45
  • Deniz Akbulut'tan yıllar sonra gelen itiraf28 Şubat 2019 Perşembe 15:57
  • Elazığ'da 3.1 büyüklüğünde deprem28 Şubat 2019 Perşembe 15:37
  • Trabzon'da FETÖ baskını 4 örgüt mensubu yakalandı28 Şubat 2019 Perşembe 15:34
  • Usta Sanatçı Adana'da toprağa verildi28 Şubat 2019 Perşembe 15:32
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim