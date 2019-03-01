Hande Erçel ilk kez konuştu

Ünlü oyuncu Hande Erçel, "Hiçbir şey söylememek yok saymak gibi geliyor" diyerek ocak ayında kaybettiği annesinin ardından yaşadığı derin üzüntüyü ilk kez anlattı.

Şu sıralar TRT 1 ekranlarındaki 'Halka' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Hande Erçel, geçtiğimiz ocak ayında kansere yenik düşen annesi Aylin Erçel'in ardından yürek yakan bir açıklama yaptı. Marie Claire'in mart sayısına röportaj veren güzel oyuncu, "Hiçbir şey söylememek yok saymak gibi geliyor" diyerek uzun süre sonra suskunluğunu bozdu.Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel, 11 Ocak'ta yaklaşık sekiz aydır kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Genç oyuncu kelebekleri sevdiği için 'Kelebeğim' diye seslendiği annesini yakasına kelebek figürü takarak uğurladı.

Annesiyle ilgili uzun süre herhangi bir açıklamada bulunmayan Erçel, suskunluğunu Marie Claire dergisine bozdu. Çalışarak yaşadığı zor günleri atlatmaya çalıştığını belirten ünlü oyuncu, "Konuşmayı tercih etmiyorum, elbette. Ama hiçbir şey söylememek de yok saymak gibi geliyor...

Günlerim, içimdeki derin acıyı yaşayarak, bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor. Çalışarak hayata tutunuyorum. Ve tabii ki babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.

Hande Erçel annesinin hastalığı hakkında yaptığı bir röportajda "Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik." demişti