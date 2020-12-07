  • BIST 1.331
  • Altın 461,950
  • Dolar 7,8385
  • Euro 9,4760
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAltın fiyatlarında sert düşüş

Hande Erçel: Hep pozitif değilim

»
Hande Erçel: Hep pozitif değilim
Bir dergiye röportaj veren ünlü oyuncu Hande Erçel, kendini anlattı.

Geçtiğimiz günlerde hastane önünde görüntülenen Hande Erçel, agresif halleriyle dikkat çekmişti.

ŞOFÖRÜNÜ AZARLAMIŞTI

Erçel, arabansına binerken şoförünü "Neden gazetecilerin olduğunu söylemedin?" diyerek fırçalamıştı.

Bir derginin bu ayki kapağında yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, bir itirafda bulundu.

"DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

Kendini 3 kelimeyle anlatan Erçel, "Hayvansever, doğa aşığı ve tutkulu biriyim.

Ancak dışarıdan göründüğü gibi hep pozitif değilim. Ancak negatif enerjiyi üzerimden atmanın yollarını ararım." dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti25 Kasım 2020 Çarşamba 16:08
  • Kenan Işık, iyileşiyor25 Kasım 2020 Çarşamba 15:44
  • Sermiyan Midyat hakkında 8 yıla kadar hapsi istemi09 Kasım 2020 Pazartesi 16:20
  • BERDAN REKOR KIRDI05 Kasım 2020 Perşembe 15:41
  • Dilara Aksüyek-Onur Bay aşkı! Öpmelere doyamadı05 Kasım 2020 Perşembe 08:00
  • Babası Instagram'ını kapattırmıştı! Coşkun Sabah'ın kızı bomba gibi geri döndü03 Kasım 2020 Salı 15:07
  • İrem Derici'den Demet Akalın'a gönderme !03 Kasım 2020 Salı 8::0:
  • Aslı Enver'den olay çıkaracak sözler!03 Kasım 2020 Salı 8::8:
  • AKP'li isimden Türkan Şoray'a şok eden sözler!02 Kasım 2020 Pazartesi 14:46
  • Hande Fırat'tan bomba iddia! Emine Erdoğan’ın çantası “çakma” mı?30 Ekim 2020 Cuma 11:00
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim