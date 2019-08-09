HANDE ERÇEL BOLLYWOOD'DAN TRANSFER TEKLİFİ ALDI!

Hande Erçel, Bollywood'a transfer oldu. Çekimleri Kasım ayında Hindistan’da başlayacak bir projenin kadrosunda yer alacağı iddia edildi.

Gecce'nin haberine göre; Geçtiğimiz sezon TRT 1'de ekrana gelen "Halka"da rol alan Hande Erçel'in diziyi bıraktığı söyleniyordu. Önümüzdeki sezon 'Halka' yer almayacağı konuşulan oyuncuyla ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.1Geçtiğimiz sezon TRT 1'de ekrana gelen 'Halka'da rol alan Hande Erçel'in diziyi bıraktığı söyleniyordu.

Önümüzdeki sezon 'Halka' yer almayacağı konuşulan oyuncuyla ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Konuşulanlara göre Hande Erçel, Bollywood yolcusu. Güzel oyuncunun çekimleri Kasım ayında Hindistan’da başlayacak bir projenin kadrosunda yer alacağı iddia ediliyor.