Hande Erçel ayağında servet taşıyor

Reklam yüzü olduğu markanın gecesinde olay dansı ile izleyenleri kendine hayran bırakan Hande Erçel'in giydiği ayakkabının fiyatı dudak uçuklattı

Star TV'de ekrana gelecek olan "Siyah İnci" dizisinde rol alan oyuncu Hande Erçel, reklam yüzü olduğu markanın gecesinde giydiği ayakkabısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyayı sallayan olay dansı ile izleyenlerden tam not alan Hande Erçel'in giydiği ayakkabının fiyatı dudak uçuklattı.

Hande Erçel'in gecede giydiği gümüş renkli, bantlı Gıuseppe Zanottı marka ayakkabının fiyatının 2 bin 845 TL olduğu öğrenildİ.

Hande Erçel, reklam yüzü olduğu markanın partisinde sergilediği dans ile adından söz ettirmişti. Hande, performansı sonrası yara bere içinde kalan ayaklarının fotoğrafını "İsteyince olabileceğine inananlara... Canım ayaklarım" notuyla paylaştı.

Hande Erçel'in fotoğrafına yorum yağdı... İşte onlardan bazıları:



- Parmaklarına maaş bağladın mı?

- Baş parmağına vergi ödüyor musun?

- Mayına mı bastınız Hande hanım?

- Bacım 2 adım attın sadece ne ara oldu bunlar?

- 3C sınıfından Hande'nin performansını izledik...

- O dansla ayaklar nasıl bu hala geldi?

- Kaç numara giyiyorsunuz? 44? 45?