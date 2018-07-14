Hande Ataizi'nden cesur pozlar!

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, Alem Dergisi'nin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Ataizi birbirinden çarpıcı pozlar verdi.

Bir süredir magazin gündeminden uzak duran Hande Atatizi, bir dergi için objektiflerin karşısına geçti. Atatizi'nin cesur pozları çok konuşuldu.

Magazin gündeminden uzak kalan Hande Ataizi cesur pozlarıyla bomba gibi geri döndü. Dergi için objektif karşına geçen Hande Ataizi'nin fotoğraflarını ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı çekti.

FİZİĞİYLE TAM NOT ALDI

45 yaşında olmasına rağmen genç kız fiziğiyle dikkat çeken Hande Ataizi parmak ısırttı. Atatizi'nin cesur pozlarının yankıları sosyal medya üzerinden de duyuldu. Sosyal medya kullanıcıları Ataizi'nin fotoğraflarına tam puan verdi.