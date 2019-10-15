  • BIST 95.268
  • Altın 284,340
  • Dolar 5,9147
  • Euro 6,5222
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!

HANDE ATAİZİ VE DİNÇ AYDOĞDU EVLENİYOR!

»
HANDE ATAİZİ VE DİNÇ AYDOĞDU EVLENİYOR!
Açıklamalarıyla magazin gündemine damga vuran Hande Ataizi, 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu’nun kendisiyle evlenmek istediğini söyledi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre Hande Ataizi’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

-Dinç benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben de olumlu yaklaştım. Bir düzene girmek kötü bir şey değil, evlilik iyi bir şey hayatın bir düzene giriyor.

-Hiç beklemediğim bir anda oldu. Umudumu yitirdiğim anda Dinç çıktı karşıma. Beni gerçekten seven biri, önceliğim mutlu olmak.

-Eğer evlenirsek çok küçük, basit bir şey olsun istiyoruz. Davul-zurna olmasın istiyoruz.

-Aramızda 20 yaş fark var. Evet, fazla görünüyor ve benim çekincelerim vardı. ‘Ben yaşlanacağım, güzelliğim gidecek! Adam ise tam kıvamına gelecek’ diye çekincelerim vardı. 7 ayda bunu aştım. Çünkü yan yana geldiğimizde de aramızda uçurum var gibi görünmüyor. Benim bu korkum vardı onu da yendim.

-Evlenirsek çocuk işi kısmet ama doktora sordum olabiliyormuş. Leon’a bir kardeş olabilir ama tüp bebek istemiyorum.

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MURAT DALKILIÇ’TAN ‘FRANSA’ TEPKİSİ!15 Ekim 2019 Salı 10:34
  • SEKSİ ‘JOKER’ PAYLAŞIMI!15 Ekim 2019 Salı 10:26
  • SİYASETTE, ‘STRATEJİK DERİNLİK’Lİ SAVAŞ!15 Ekim 2019 Salı 10:14
  • HDP’Lİ 3 BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI!15 Ekim 2019 Salı 09:49
  • FERHAT İLE ŞİRİN DİZİSİDE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI!14 Ekim 2019 Pazartesi 17:03
  • 'ÇUKUR'UN CUMALİ'Sİ NECİP MEMİLİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENİNCE!14 Ekim 2019 Pazartesi 16:44
  • DİLAN TELKÖK: "KOCAM NEREDE LAN?"14 Ekim 2019 Pazartesi 16:34
  • GENÇ ŞARKICI YAŞAMINI YİTİRDİ!14 Ekim 2019 Pazartesi 16:11
  • GÜLŞAH SARAÇOĞLU AYRILDIĞI SEVGİLİSİNİN EVİNİ DARMADAĞIN ETTİ!14 Ekim 2019 Pazartesi 15:48
  • ECE ERKEN'DEN KONUŞULACAK CAN YAMAN YORUMU!14 Ekim 2019 Pazartesi 15:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim