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HANDE ATAİZİ KURAL BOZDU! İŞTE O PAYLAŞIM!

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HANDE ATAİZİ KURAL BOZDU! İŞTE O PAYLAŞIM!
Oyuncu Hande Ataizi, 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile ilk kez fotoğrafını paylaştı.

Oyuncu Hande Ataizi, kural bozdu. Güzel oyuncu, sevgilisi Dinç Aydoğdu ile çekildikleri bir fotoğrafı ilk kez sosyal medya hesabında paylaştı.

BODRUM TATİLİ

Güzel oyuncu, sevgilisiyle Bodrum tatilinde çekildiği fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.

Oğlu Leon’u parka götürerek gaza gelen Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ile çocuklar gibi eğlendikleri görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

"GENÇ GÖZÜKÜYOR"

Fotoğrafa gelen yorumlar genel olarak aradaki yaş farkıyla ilgiliydi. Hande Ataizi'nin hala çok genç göründüğünü söyleyen hayranlarından fotoğraf tam not aldı.

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