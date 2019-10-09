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HANDE ATAİZİ: İLİŞKİMİZ EVLİLİĞE GİDİYOR!

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HANDE ATAİZİ: İLİŞKİMİZ EVLİLİĞE GİDİYOR!
Hande Ataizi sevgilsi Dinç Aydoğdu ile ilk tanıştıkları yer olan Maçka'daki bir spor merkezinden çıkarken görüntülendi.

Habercilere ilişkisiyle ilgili açıklama yapan Hande Ataizi, “7 ay oldu. İlk başlarda göz önünde olmak istemedik. İnsanın çocuğu olunca dikkat etmek gerekiyor. Annelik misyonu girince işin içine ona göre hareket ediyorsunuz” diyerek ilişkisinin güzel gittiğinden bahsetti. İlişkilerinin evliliğe gittiğini dile getiren Ataizi, “Evet ciddi gidiyor. Leon ile tanıştılar. Leon’un bir babası var. Biz hiç bir zaman baba aramadık. Çokta iyi bir baba Benjamin. Dinç’te ona abi oldu” diyerek sözlerine devam etti.

 

 

“HEPİMİZİN İNSAN GİBİ YAŞAMASI GEREKİYOR”

 

Geçtiğimiz günlerde halk otobüsünde görüntülenmesi oldukça konuşulan Ataizi, “Amerika’ya gittim. Orada baktım gördüm. Burada göz önünde olan insanlarda bir gerginlik var. Biz şu restorana gitmeliyiz. Biz özel şoförlü arabalara binmeliyiz. Orada bakıyorsun milyon dolarlar kazananlar metroda otobüste, orada görünce dedimki bende bu şekilde yaşamalıyım. Otobüste benim fotoğrafımın çekilmesi hoşuma gitti. Ama şöyle bir haber çıkmasın Hande Ataizi’nin durumu kötü otobüse biniyor. Hayır değil, çünkü hepimizin insan gibi yaşaması gerekiyor” diyerek açıklama yaptı.

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