HANDE ATAİZİ, GENÇ SEVGİLİSİNİ İTİRAF ETTİ!

Geçtiğimiz sene Benjamin Harvey'den Aramızda kültür farkı var" diyerek boşanan Hande Ataizi, yeni sevgilisiyle geçtiğimiz hafta ilk kez görüntülenmişti. Oyuncu aşkını ilan etti. Instagram'a birlikte çekilen fotoğrafı yükledi.

Gecce'nin haberine göre; 46 yaşındaki oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile ilk kez Nişantaşı'nın arka sokaklarında objektiflere yansımıştı.

Geçtiğimiz yıl ABD'li gazeteci eşi Benjamin Harvey'den boşanan oyuncu yeni sevgilisiyle görüntülenince oldukça şaşırmıştı. Hande Ataizi'nin üç aydır ilişkisini gizlediği ortaya çıkarken sevgilisinin de kendisi gibi oyuncu olduğu da öğrenildi. Hande Ataizi kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.