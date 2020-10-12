  • BIST 1.177
  • Altın 486,774
  • Dolar 7,8615
  • Euro 9,2827
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAMHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar

Hande Ataizi: Bir günlük evliliğim gereksiz atraksiyondu

»
Hande Ataizi: Bir günlük evliliğim gereksiz atraksiyondu
47 yaşındaki oyuncu Hande Ataizi, Hürriyet gazetesinden Savaş Özbey'in sorularını yanıtladı, bir gün süren evliliği hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.
1

Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
Bence bir ruh için her aşkın kötü bitmesi daha darbeli. Diğer türlü, bilmediğin bir duygu... Ne kadar acıtabilir ki? En fazla canın çeker.

 

Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı? Güzellik çok önemli değil. Bence artık herkes güzel olabiliyor bir şekilde. Sen paradan haber ver! (Gülüyor)

Yaş almamak konusunda hakkınızda yapılan şu yorumlardan hangisini tercih ediyorsunuz: Şarap gibi kadın mı, vampir gibi kadın mı? 'Ben vampirim' desem şaka mı zannederler acaba?

 
4

47 yaşındasınız. Erkek olsanız hangisine yürürdünüz: 30 yaş öncesi Hande’ye mi, 30 sonrası Hande’ye mi? 30 yaş sonrası Hande’ye. Her bakımdan. Bir kere daha dingin birisi.

5

Hangisine daha çok güvenirsiniz: Bacak dekoltesine mi, göğüs dekoltesine mi? Bacak herhalde. Ama sırt dekoltesini ikisine de tercih ederim.

 
6

Hangisi daha büyük pişmanlığınız: Altın Portakal heykelciğini kaybetmeniz mi, bir gün süren evliliğiniz mi? Altın Portakal ödülümü kaybetmedim, hırsız evden çalmıştı. Sonradan komite bana yeniden verdi. Şu anda Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu heykelciği bir hırsızın evinde de var. “Bu ne?” diye sorana, ne diyordur acaba? (Gülüyor) Bir gün süren evliliğimi de evlilikten saymıyorum zaten. Pişmanlık demeyelim de olmayacak bir insanla gereksiz bir atraksiyondu diyelim.

Röportajın tamamını hurriyet.com.tr'den okuyabilirsiniz..
 
 
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Özgü Namal acı haberi çocuklarına söyleyemedi!10 Ekim 2020 Cumartesi 12:57
  • Çağla Şıkel yumurtasını dondurmuş!10 Ekim 2020 Cumartesi 12:43
  • Magazin özel haberleri09 Ekim 2020 Cuma 18:47
  • Aslı Enver: "Parmaklarımı kırmak istiyorum"09 Ekim 2020 Cuma 13:29
  • Yiğit Özşener'in maskesiz çapkınlık turu09 Ekim 2020 Cuma 13:26
  • Gecelerde görüntülenen Yasmin Erbil'den şaşırtan sözler09 Ekim 2020 Cuma 13:23
  • Özgü Namal çok acı bir tesadüfü yaşadı07 Ekim 2020 Çarşamba 18:18
  • Bu Aşk Başlamış07 Ekim 2020 Çarşamba 17:27
  • Ellerime kelepçe takıldı!..06 Ekim 2020 Salı 20:19
  • Balıkçı Restaurantında güzellik yarışması yapıldı06 Ekim 2020 Salı 17:18
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim