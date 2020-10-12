Hande Ataizi: Bir günlük evliliğim gereksiz atraksiyondu

47 yaşındaki oyuncu Hande Ataizi, Hürriyet gazetesinden Savaş Özbey'in sorularını yanıtladı, bir gün süren evliliği hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

1

Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

Bence bir ruh için her aşkın kötü bitmesi daha darbeli. Diğer türlü, bilmediğin bir duygu... Ne kadar acıtabilir ki? En fazla canın çeker.

Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı? Güzellik çok önemli değil. Bence artık herkes güzel olabiliyor bir şekilde. Sen paradan haber ver! (Gülüyor)

Yaş almamak konusunda hakkınızda yapılan şu yorumlardan hangisini tercih ediyorsunuz: Şarap gibi kadın mı, vampir gibi kadın mı? 'Ben vampirim' desem şaka mı zannederler acaba?

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47 yaşındasınız. Erkek olsanız hangisine yürürdünüz: 30 yaş öncesi Hande’ye mi, 30 sonrası Hande’ye mi? 30 yaş sonrası Hande’ye. Her bakımdan. Bir kere daha dingin birisi.

5

Hangisine daha çok güvenirsiniz: Bacak dekoltesine mi, göğüs dekoltesine mi? Bacak herhalde. Ama sırt dekoltesini ikisine de tercih ederim.

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Hangisi daha büyük pişmanlığınız: Altın Portakal heykelciğini kaybetmeniz mi, bir gün süren evliliğiniz mi? Altın Portakal ödülümü kaybetmedim, hırsız evden çalmıştı. Sonradan komite bana yeniden verdi. Şu anda Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu heykelciği bir hırsızın evinde de var. “Bu ne?” diye sorana, ne diyordur acaba? (Gülüyor) Bir gün süren evliliğimi de evlilikten saymıyorum zaten. Pişmanlık demeyelim de olmayacak bir insanla gereksiz bir atraksiyondu diyelim.