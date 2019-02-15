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Handan Toprak CHP’den koptu DSP’ye geçti

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Handan Toprak CHP’den koptu DSP’ye geçti
Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak kendisini yeniden adaygöstermeyen Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti.

DSP'den yapılanaçıklamada ise Handan Toprak'ın DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile 15
Şubat 2018 Cuma günü saat 11:00'de görüşeceği açıklandı.

Mehmet Mert 7 Şubat’ta yazmıştı Toprak’ın DSP ile görüşmelerini ilk defa 7 Şubat Tarihli yazısında

Gazete Damga’dan Mehmet Mert yazmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü.Handan Toprak iki gün sonra Mehmet Mert’in yazısını yalanlarcasına‘CHP ile yola devam’ açıklaması yapsa da görüldüğü üzere buaçıklamasından da çark ettiği anlaşılıyor.

Böylece Şişli’de Mustafa Sarıgül, Silivri’de Selami Değirmenci veAvcılar’da ise Handan Toprak gibi güçlü isimler ile DSP’nin seçimlere gireceği netlik kazandı..

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