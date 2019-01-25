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Handan Toprak Benli rakibine fark attı

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Handan Toprak Benli rakibine fark attı
Ünlü anket şirketi MetroPOLL araştırma şirketinin yaptığı ankette Avcılar mevcut Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli en yakın rakibi Ak Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy’a fark attı.

Ünlü anket şirketi MetroPOLL araştırma şirketinin yaptığı Ocak ayı araştırmasında toplamda 2600 denek üzerinde yaptığı ankette Avcılar mevcut Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli en yakın rakibi Ak Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy’a fark attı.

MetroPOLL araştırma şirketinin Avcılar’da yaptığı ankette Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli en yakın rakibini olan Ak Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy’u bozguna uğrattı.

Önümüzdeki yerel seçimlerde Avcılar Belediye Başkanlığı için partilerin adayları aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz sorusuna Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli yüzde 48.4 oy alırken Ak Parti’nin adayı yüzde  37.8’de kaldı.

 

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