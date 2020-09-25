HANÇERLİ, DÜNYACA ÜNLÜ YÜZÜCÜ MİCHAEL READ İLE AVCILAR’DA YÜZDÜ

Manş’ı 33 kez yüzerek geçen Michael Read, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin konuğu olarak Avcılar’daydı.

Hançerli ve Read, Türk yüzücüler ve Avcılar’ın profesyonel yüzücüleri ile birlikte

Avcılar Denizköşkler Sahili’nde birlikte yüzdü. Yaklaşık yarım saat denizde kalan yüzücüler, 2 kilometrelik parkuru Denizköşkler Plajında tamamladı.

Daha önce de engelli şampiyonlarla yüzen Başkan Turan Hançerli’yi, dünyaca ünlü 80 yaşındaki yüzücü Michael Read ve Avcılarlı yüzücüleri Denizköşkler Plajında bekleyen vatandaşlar alkışlar eşliğinde karşıladı.

Michael Read ile yüzmekten onur duyduğunu belirten Hançerli, etkinliğin ardından şunları söyledi:

“Türkiye’de Kıbrıs geçişişini yapmak isteyen arkadaşlarımıza eşlik etmek için Türkiye’de bulunan Michael Read bugün Avcılarımızda. 1 kilometre gidiş 1 kilometre dönüş olmak üzere açık deniz yüzücülerinin de kullandığı 2 kilometrelik parkuru bugün beraber deneyimledik. Michael Read ve Avcılarlı yüzücülerimizle yüzmek büyük bir onurdu. Hareket, spor daha fazla sağlık için gerekli. Avcılarımızda denize girebiliyoruz ve bu büyük bir şans.”

Hançerli’nin davetinden büyük mutluluk duyduğunu ve Avcılar’da yüzmekten keyif aldığını belirten Read, “Aynı düşünceye sahip insanlarla birlikte olmaktan mutluluk duydum. Benim yapabileceğim en önemli şey insanları denize, yüzmeye ve egzersiz yapmaya teşvik etmektir. Bu benim en büyük mutluluğum.” dedi.