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Hamzaoğlu'ndan transfer açıklaması!

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Hamzaoğlu'ndan transfer açıklaması!
Hamza Hamzaoğlu: "Ankaragücü'nden Onur Atasayar ile anlaştık.

İşte detaylar: 
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği'nden Stancu ile görüşmelerin sürdüğünü, Ankaragücü'nde forma giyen Onur Atasayar ile de anlaştıklarını söyledi. 
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bursaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, Ankaragücü'nden Onur Atasayar ile anlaşmaya vardıklarını ifade ederek, Gençlerbirliği'nden de Stancu ile görüşme halinde olduklarını belirtti. Başarılı teknik adam, Çin ekiplerinden Shanghai forması giyen Kouassi'nin de Türkiye'de yaşanan terör olayları sebebiyle gelmek istemediğini ancak Bursa'ya davet ettiklerini ve görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi. Stancu konusunda görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Bursaspor'un çalıştırıcısı, “Uygun şartlar olursa transferi gerçekleştireceğiz. Benim de istediğim bir oyuncu. İhtiyacımız olan bir oyuncu. Takıma katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Olmazsa başka alternatiflerimiz de var. Shanghai forması giyen Kouassi de iyi bir oyuncu. Kendisini istiyoruz ama birkaç teklif daha olduğunu söylediler. Biz de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye'deki olaylardan dolayı gelmek istemediğini söylediler. Biz de gelmesini ve Bursa'yı görmesini söyledik. 

Ankaragücü'nden Onur Atasayar'ı da kadromuza kattık. O da genç bir oyuncu, ihtiyacımızı karşılayacağını düşünüyoruz” dedi. 

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