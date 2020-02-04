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Hamile Kadın Ve Oğlu Ölü Bulundu

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Hamile Kadın Ve Oğlu Ölü Bulundu
İzmir'in Menemen İlçesinde 5 aylık hamile olduğu iddia edilen Suriye uyruklu bir anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili ailenin 3 komşusunu gözaltına aldı.

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu bir ailenin evinden çocuk ağlama sesleri geldiğini duyan komşular kapının açık olmasından şüphelenerek eve girdiler. İddialara göre evin içerisine giren vatandaşlar, Manar Alahmed (35) isimli bir kadının kanlar içerisinde cansız bir şekilde yerde yattığını ve 2 yaşlarında çocuğunun da annesinin başında ağladığını gördü.

Bir başka odada ise Muhammed C. (5) isimli bir erkek çocuğunun da plastik kelepçeyle boğulma sonucu öldüğünü fark ettiler. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince, iddiaya göre 5 aylık hamile olan annenin 6 yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise boğularak öldüğü belirlendi. Olayın haberini alarak eve gelen baba ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi.

Öte yandan cenazeler savcının incelemesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken soruşturma kapsamında olayla ilgili ailenin 3 komşusu gözaltına alındı. Polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

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