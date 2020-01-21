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Hamile Eşinin Yanından Ayrılmadı

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Hamile Eşinin Yanından Ayrılmadı
İzmir'in Kiraz ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan Mehmet Emin Tığ (24), 6 aylık hamile eşi Aslı Tığ'ın (25) yanından sağlık ekibi gelene kadar ayrılmadı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Kiraz- Ödemiş yolunda meydana geldi. Hasan Tığ (51) yönetimindeki 35 AB 4405 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hatice Sarı'nın kullandığı 34 HE 9082 otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Hasan Tığ ile araçtaki eşi Hacer (56), oğlu Mehmet Emin, 6 aylık hamile olan gelini Aslı Tığ (25) ve yakını Abdullah Uysal (61) ile diğer sürücü Hatice Sarı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Emin Tığ, hamile eşi Aslı Tığ'ın başından ayrılmadı. Sağlık ekipleri, 6 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Tığ ile eşi Hacer Tığ'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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