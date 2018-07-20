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Hamidou Maiga Hatayspor'da

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Hamidou Maiga Hatayspor'da
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Malili futbolcu Hamidou Maiga'yı 3 yıllığına transfer etti.

Hatayspor İletişim Direktörü Murat Bereket, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. 

Bu kapsamda 23 yaşındaki Malili Maiga'yı 3 yıllığına Hatayspor'a kazandırdıklarını kaydeden Bereket, futbolcunun yarından itibaren takımlarının Erzurum'daki kampına katılacağını kaydetti. 

Hatayspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Maiga da takıma katkı sağlamak adına elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. 

Hamidou Maiga'nın Yunanistan 2.Lig takımlarından Aginiakos'ta stoper olarak forma giydikten sonra serbest kaldığı ve bonservisinin elinde olduğu öğrenildi.

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