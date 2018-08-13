Hamdi Alkan: 'Onların canı sağolsun'

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Cadde'nin haberine göre, bir restoranda dostları ile yemek yiyen Hamdi Alkan-Selen Görgüzel çifti, daha sonra alışveriş merkezine girerek uzun süre tur attı.

Gazetecilere poz verip soruları cevaplandıran ikiliden Selen Görgüzel, "Tatil bitti mi?" sorusuna, "Tatil biter mi hiç?" karşılığını verdi.

Yönetmen Hamdi Alkan ise "Ben çalışıyorum, onlar tatil yaparak paralarımı yiyorlar" diyerek, eşine takıldı. Eylül ayı başında yeni single çıkaracağını söyleyen Selen Görgüzel, "Şehrazat imzalı bir şarkıyla geliyorum. Bugün de o single'in toplantısını gerçekleştirdik. Klip çekiminin planını ve alışverişini yaptık" dedi.

Muhabirlerin Hamdi Alkan'ın kolyesini sorması üzerine, "Tespihimi üstümde taşıyorum, her an lazım olabilir diye" şeklinde espri yaptı.