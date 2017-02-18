  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Hamam hırsızları yakayı ele verdi!

»
Hamam hırsızları yakayı ele verdi!
Lüks otellerin hamam, SPA merkezi ve spor salonlarındaki dolapların şifresini öğrenerek değeri onbinlerce dolar tutan saatler ile cüzdanları çalan çete çökertildi.

İstanbul polisi, lüks otellerin hamam, spor salonu, SPA merkezi ve masaj salonlarında bulunan dolaplardan değerli eşyaların çalındığı ihbarı üzerine geçtiğimiz yılın kasım ayında soruşturma başlattı. Hırsızların otellere müşteri gibi gidip soyunma odalarında bulunan kasa ve dolapların şifrelerini öğrendikleri, ardından da değerleri 30 bin doları bulan saatlerle birlikte nakit paraları alarak kayıplara karıştıkları öğrenildi.

Çete üyelerinin İstanbul başta olmak üzere Bolu, Afyon, Nevşehir, Yalova ve Uşak gibi çeşitli illerde de benzer soygunlar gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Beşiktaş'ta lüks bir otele operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'sinin çete üyesi olduğu tespit edildi. Suçlarını itiraf eden zanlılar Sekvan S. (35) ve Abbas Ö. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan malzemelerin satılmasına aracılık ettikleri belirlenen iki kişi ise serbest bırakıldı.

PEŞTAMALLI GÖRÜNTÜLER

Tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlıların telefonlarında yapılan incelemede hırsızlıkları gerçekleştirdikleri masaj salonlarında peştamallarla gezerken görüntüleri bulundu. Zanlılardan birinin de çaldığı malları kastederek sevgilisine "Sana bu akşam hediye getiriyorum" şeklinde kısa mesaj attığı görüldü.

Yakalanan zanlıların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada her birinin yaklaşık değeri 30 bin doları bulan 14 adet kol saati ve 10 bin dolar nakit para ele geçirildi.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Katil babaya kızları sahip çıktı!18 Şubat 2017 Cumartesi 17:52
  • Seçime kadar cezalara mola!18 Şubat 2017 Cumartesi 17:44
  • Muhalif MHP'liler salona sığmadı18 Şubat 2017 Cumartesi 12:37
  • HDP Vekili gözaltına alındı!17 Şubat 2017 Cuma 16:05
  • MHP ile etkinlik yapılacak17 Şubat 2017 Cuma 15:52
  • BELEDİYEMİZİN ÇALIŞMALARINDAN YURTTAŞ MEMNUNİYET ORANI %7617 Şubat 2017 Cuma 15:42
  • Cezaevinde ilişkiye girdim17 Şubat 2017 Cuma 14:52
  • Gırgır kapatıldı!17 Şubat 2017 Cuma 14:33
  • İşte DEAŞ'ın elinden kurtulan genç kızın kan donduran hayat hikayesi:17 Şubat 2017 Cuma 14:01
  • Çanakkale'de 13 aylık bebek yangında öldü!17 Şubat 2017 Cuma 13:01
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim