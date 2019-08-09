HALUK LEVENT'TEN TEPKİ!

Tüm Türkiye'de yardım faaliyetleri yürüten AHBAP platformu başkanı ve sanatçı Haluk Levent yapılan bir deprem yorumuna çok kızdı.

Medyaradar.com'un haberine göre; Denizli'de ard arda gelen depremler tüm Türkiye'yi korkuttu. Sosyal medyada bu konuda yorum yapan bir kullanıcı ise Haluk Levent'i kızdırdı. Kullanıcıya göre "eğer bir yerde deprem oluyorsa o yerde zina çok oluyor... Allah'ın azabı..." İşte yapılan bu akıl dışı yoruma Levent yorum yapmadan duramadı.

Levent bu yorumu paylaşarak "Allah’ın adını anıp Gölcük depreminde ölen çocukları, askerleri, hacı teyzeleri ya da inançlı/inançsız gençleri 'fuhuş'a soktun ya. Yaptığın rezilce! Şimdi onların aileleri sana dava açacaklardır!" diyerek isyan etti.