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HALUK LEVENT'TEN KHK ÇIKIŞI!

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HALUK LEVENT'TEN KHK ÇIKIŞI!
Müzisyen Haluk Levent, sosyal medyadan kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. "Her KHK'lı FETÖ'cü ve PKK'lı değildir" diyen Levent, haklarındaki davalardan beraat etmelerine rağmen işlerine iade edilmeyenler için, "Yazık değil mi?” diye sordu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Levent, kayıp çocuklarının bulunması için HDP'nin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere ilişkin açıklamalarına gelen eleştirilere ise "Her saniye Diyarbakır anneleri ile karşıma çıkıp beni PKK'lı FETÖ'cü ilan ediyorlar. Ben en başından bu sorunu devlet çözer dedim. Ama Diyarbakır’a gideceğimi de söyledim o anaları kucaklayacağım dedim. Ama hedef’e beni koydular bir kere.. Her dakika her saniye saldırıyorlar!" sözleriyle yanıt verdi.
Levent, şu ifadeleri kullandı:
"Yine bana saldırılar başladı.. KHK lılara da söz vermişim konser için. Ben daha önce de söyledim. Her KHK lı FETÖ’cü ve PKK’lı değildir! Hükümet de geçenlerde bir çalışma içerisine girdi en az 26 bin geri dönüş için. Yazık değil mi beraat alıp işine dökmeyenlere? Bu nasıl kin?"

 

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