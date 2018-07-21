AHBAP’ın kurucusu ve rock’çı Haluk Levent, bedelli askerlikle ilgili Twitter’da güldüren bir mesaj paylaştı. 18 ay uzun dönem askerlik yaptığını ve asker olmasının 2. gününde bedelli çıktığını ifade eden Levent, o anki ruh halini bakın neye benzetti…
- BIST 94.082
- Altın 189,916
- Dolar 4,7932
- Euro 5,6125
- İstanbul 27 °C
- Ankara 25 °C
- Denizde öpüstüler!
- 'Bülent Hanım annem gibi'
- Atatürk'e hakaret etmişti, flaş gelişme!
- Dortmund, City'i tek golle geçti
- Feczesin ve Bumba Adanaspor'da
- Guliyev, erkekler 200 metrede ikinci oldu
- Fabri'den Fulham açıklaması!
- Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi
- Bahadır Erol, Giresunspor'da
- Haluk Levent'ten bedelli askerlik tweeti!
- Cem Küçük'ten Adnan Oktar açıklaması
- Trump’ın eski danışmanı: Dünyanın en tehlikeli adamı Erdoğan
- Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ilk kez konuştu
- Sapığı arkadaşı yakalattı!
- HDP'li iki isim hakkında soruşturma başlatıldı
Haluk Levent'ten bedelli askerlik tweeti!
Haluk Levent gündemdeki bedelli askerlikle ilgili bir mesaj paylaştı.
Etiketler: haluk levent, bedelli askerlik
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Denizde öpüstüler!Bodrum’da tatil yapan Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu önceki gün Gölköy’de bir plajda görüntülendi.
'Bülent Hanım annem gibi'Bülent Ersoy ve Nur Yerlitaş, önceki akşam Arnavutköy’deki Atlas Balık’tan çıkarken görüntüledi.
Haluk Levent'ten bedelli askerlik tweeti!Haluk Levent gündemdeki bedelli askerlikle ilgili bir mesaj paylaştı.
Youtube'da hangi şarkıyla büyük ilgi gördü?Türkan Şoray'a benzerliğiyle büyük ilgi gören Özlem Ceylan, Youtube'da 'Ben Yoruldum Hayat' şarkısıyla büyük ilgi gördü.
Olmadı Cem!Cem Uzan yurtdışına kaçtıktan sonra bir süre önce sosyetenin gözde kızlarından Derin Mermerciyle yaşadığı aşk dillere destandı.
- 11:25 - Denizde öpüstüler!
- 11:23 - 'Bülent Hanım annem gibi'
- 11:20 - Atatürk'e hakaret etmişti, flaş gelişme!
- 11:18 - Dortmund, City'i tek golle geçti
- 11:17 - Feczesin ve Bumba Adanaspor'da
- 11:16 - Guliyev, erkekler 200 metrede ikinci oldu
- 11:14 - Fabri'den Fulham açıklaması!
- 11:13 - Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi
- 11:12 - Bahadır Erol, Giresunspor'da
- 11:01 - Haluk Levent'ten bedelli askerlik tweeti!
- 10:50 - Cem Küçük'ten Adnan Oktar açıklaması
- 10:47 - Trump’ın eski danışmanı: Dünyanın en tehlikeli adamı Erdoğan
- 10:29 - Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ilk kez konuştu
- 10:25 - Sapığı arkadaşı yakalattı!
- 10:11 - HDP'li iki isim hakkında soruşturma başlatıldı
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim