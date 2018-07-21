Haluk Levent'ten bedelli askerlik tweeti!

Haluk Levent gündemdeki bedelli askerlikle ilgili bir mesaj paylaştı.

AHBAP’ın kurucusu ve rock’çı Haluk Levent, bedelli askerlikle ilgili Twitter’da güldüren bir mesaj paylaştı. 18 ay uzun dönem askerlik yaptığını ve asker olmasının 2. gününde bedelli çıktığını ifade eden Levent, o anki ruh halini bakın neye benzetti…