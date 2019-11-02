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HALUK LEVENT YİNE ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ!

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HALUK LEVENT YİNE ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ!
Ünlü Sanatçı Haluk Levent, bir hastanede hematoloji tedavisi gören kanser hastası çocukların resim sergisinin açılışına katıldı.

Küçük ressamlar, sergilerini gezen Haluk abilerine yaptıkları portre resmi hediye etti, o da çocuklara plaket ve hediyeler verdi.

Haluk Levent'in başında olduğu yardım grubu AHPAB çatısı altında tedavi gören ve kemik iliği nakli ameliyatı olarak sağlığına kavuşan 10 yaşındaki Betül Tongal, aynı serviste tedavi gören arkadaşları ile birlikte yaptığı resimlerini sergilediler.

Sergiye katılan ünlü sanatçı küçük ressamların eserlerini beğeni ile izledikten sonra hepsine plaket ve hediyeler verdi.

Hastanedeki sergiye, tedavilerine devam eden doktorları Prof Dr. Barış Malbora, Dr. Hakan Sarbay ve onları sergiye hazırlayan heykeltıraş Adnan Doğan hocaları ile aileleri de katılırken çocukların mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.

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