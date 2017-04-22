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Haluk Levent bu mesajlara isyan etti.. 'Hepinizi dava edicem'

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Haluk Levent bu mesajlara isyan etti.. 'Hepinizi dava edicem'
İzmir Marşı klibi ile gündeme gelen Haluk Levent gelen hakaret dolu yorumlara sosyal medya hesabından isyan etti. Levent yaptığı açıklamada 'haberlerde FETÖ'cü trol hesapları dava ettiğim yazıyor, sadece onları değil tüm hakaret edenleri dava ediyorum' de

İzmir Marşı klibi ile bir anda gündeme oturan Haluk Levent, attığı bazı tweetler nedeniyle yoğun hakarete maruz kaldığını belirterek isyan etti. Levent, FETÖ'cü trol hesaplar başta olmak üzere kendisine hakaret eden herkese dava açacağını duyurdu.

Haluk Levent, Twitter'da yaptığı bazı açıklamalardan sonra kendisine ağır hakaretler eden hesaplarla ilgili yargıya başvuracağını duyurdu.

İzmir Marşı sonrası ve FETÖ'ye karşı yazdığı bazı mesajların ardından yoğun bir hakarete maruz kalan sanatçı, sadece FETÖ'cü trollere değil, İzmir Marşı sonrası kendisine hakaret yağdıranlara da dava açacağını belirtti.

Levent, "Birisi Srebrenitsa çağrımdan sonra 'Pis komünist, ülkemizi bölemeyeceksiniz' yazmış. Nasıl bir ülke olduk ya?" diye isyan etti.

Levent'in bazı tweetleri şöyle:

Haluk Levent bu mesajlara isyan etti.. Hepinizi dava edicem

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