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"Halkına sırtını dönen zayıf bir lider olmayacağım"

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"Halkına sırtını dönen zayıf bir lider olmayacağım"
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Rusya merkezli haber sitesi Russia Today'ın İspanyolca servisine açıklamalarda bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar;"Tarihte nasıl yok olacağımı umursamıyorum. Halkına olan tarihi bağlılığına sırtını dönen zayıf biri ve vatan haini olmayacağım." "Donald Trump çılgınlığını durdurmak, geçersiz kılmak ve tüm dünyaya anlatmak için her türlü iletişim yöntemini kullanacağım"

"ABD'nin Venezuela rejiminini değiştirmek istemesinin altında yatan sebep, ülkemizdeki doğal kaynaklar, altın ve petrol rezervleridir, bunun için ülkemize göz diktiler""Venezuela halkı vatanlarını ABD'nin askeri istilasından korumak için hazırlıklı. Tanrı'ya dua ederim ki böyle bir durum hiç yaşanmaz."

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