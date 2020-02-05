  • BIST 122.377
  • Altın 299,446
  • Dolar 5,9829
  • Euro 6,5812
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Halkın yüzde 53,7'si Kanal İstanbul'a karşı

»
Halkın yüzde 53,7'si Kanal İstanbul'a karşı
Araştırma Şirketi SONAR'ın anketine göre, vatandaşların yüzde 53.7'si Kanal İstanbul projesinin yapılmaması gerektiğini düşünüyor. Projeyi onaylayanların oranı ise yüzde 35.9.

SONAR, 27 Ocak-3 Şubat 2020 arasında İstanbul'un en kalabalık 30 ilçesinde 2 bin 69 kişiyle yüz yüze görüşerek Kanal İstanbul projesiyle ilgili bir anket gerçekleştirdi.

'Kanal İstanbul projesi hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?' sorusuna katılımcıların yüzde 39'u 'Hiçbir bilgim yok'; yüzde 31.9'u 'Biraz bilgim var'; yüzde 24.1'i 'Yeterince bilgim var' yanıtını verdi.

 

 

 

 

​'Sizce Kanal İstanbul projesi yapılmalı mı, yapılmamalı mı?' sorusuna 'Yapılmalıdır' diyenlerin oran yüzde 35.9; 'Fikrim yok' diyenlerin oranı yüzde 10.4; projenin yapılmasını istemeyen ve soruya 'Yapılmamalıdır' yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 53.7 oldu.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Halkın yüzde 53,7'si Kanal İstanbul'a karşı05 Şubat 2020 Çarşamba 16:52
  • Hasan Cemal talihsiz bir kaza geçirdi!05 Şubat 2020 Çarşamba 16:13
  • DAMAT’tan bir ilk daha; ekosisteme saygılı koleksiyon05 Şubat 2020 Çarşamba 16:04
  • Kılıçdaroğlu başörtülülere hakaretle ilgili ne dedi?05 Şubat 2020 Çarşamba 11:19
  • 2500 Yıllık Taşbaba Heykeli Bulundu05 Şubat 2020 Çarşamba 11:09
  • Erzincan'da Feci Olay05 Şubat 2020 Çarşamba 11:05
  • Lüks Otelde Taciz05 Şubat 2020 Çarşamba 10:27
  • İstanbullular Dikkat05 Şubat 2020 Çarşamba 10:24
  • İranlı Dolandırıcı Çetesi Yakalandı05 Şubat 2020 Çarşamba 10:19
  • Karşılık Verdik Vermeye Devam Edeceğiz04 Şubat 2020 Salı 13:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim