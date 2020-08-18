  • BIST 1.092
  • Altın 474,557
  • Dolar 7,3590
  • Euro 8,7826
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık dava

Halkın sorunlarını dile getiren muhtara soruşturma açıldı

»
Halkın sorunlarını dile getiren muhtara soruşturma açıldı
Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, Doğu Anadolu'da yaptığı ile ve ilçe gezilerinden edindiği izlenimleri aktardığı haber analizinde, AKP'nin özellikle taşrada tabandan koptuğunu anlatırken ilginç bri anekdot aktardı.

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş'in aktardığı olay şöyle:

İktidar partisi artık tabandan kopmaya başlamış. Güç zehirlenmesi, partinin taşra bürokrasisini umursamazlığa yöneltmiş. Bir örneğini, sindire sindire gözlemledik, dinledik. Devletin görevlisi kaymakam, partili belediye başkanlarının ve parti örgütlerinin etkisinde. İktidar partisinin taşra yöneticilerinin önde gelen kaygısı genel merkeze “Her şey yolunda” izlenimi vermek. Kapsayıcı etkili çalışmalar yapmak niyetinden uzaklaşmış durumdalar.

SORUNLARI AKTARDI, SORUŞTURMA AÇILDI

İktidar partisinin anlaştığı bir firma, bir ilçedeki bütün muhtarları telefonla arıyor. Muhtarlara, ilçelerinde sorun olup olmadığını, varsa neler olduğunu soruyor. Birçok muhtar önceden kurgulandığı için anket firmasına “sorun olmadığı” yönünde yanıt veriyor. Ancak birkaç muhtar, ilçenin sorunlarını sıralıyor.

Anket firması yetkilisi bununla yetinmiyor, dile getirilen sorunların gerçek olup olmadığını doğrulamak için ilçede iş yapan esnaftan kişilerin adlarını ve telefonlarını da istiyor.

Muhtar bu konuda da açık davranıyor ve kendisine yakınmayla gelen esnafın tümünün ad ve telefonlarını veriyor. Aynı görüşmeler esnafla da yapılıyor. Herkes sorunlarını iletebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Ancak bu mutluluk kısa sürüyor. Parti genel merkezinden uyarıların belediye başkanı ve kaymakama iletilmesiyle muhtar hakkında soruşturma açılıyor.

‘GÖREVDEN ALIN AMA SORUNLARI ÇÖZÜN’

İlçenin otuz yıl öncesini bildiğimiz için geçen sürede birkaç makyaj düzenlemesinin dışında büyüme yönünde bir gelişme göremedik. Muhtarın bize anlattığı bütün sorunlar gerçek. Çevre köyler plansız da olsa yapılan hayvancılıkla büyürken ilçe yerinde saymış.

Başarılı olmak mı, başarılı görünmek mi?

Anladığımız kadarıyla iktidarın taşra bürokrasisi başarılı görünmek istiyor. Eksiklerin sorunların parti genel merkezine ulaşmasını, bunların çözümü konusunda çalışma yapılmadığının bilinmesini istemiyorlar. Bu noktada kopukluk başlıyor. Bu kopukluk ekonomik kriz ortamında yaygınlaşır ve kemikleşirse iktidarın sorunları daha da derinleşir.

“Komünist” yaftası yapıştırılan, daha farklı türlü yakıştırmalar yapılan muhtar, “Benim hangi siyasi görüşte olduğumu herkes biliyor. Sorun nedir diye soruyorsunuz, anlatıyoruz. Anlatmasak, sorunlar ne bizim için ne de AKP’li ilçeliler için çözülmeyecek. Herkes için sorunlar duracak.

Örneğin hayvan pazarı yok. Hayvan pazarı CHP’liler için de yok, AKP’liler için de yok. 8 yıldır küçük bir bölümü bitmemiş bir yol var. Biterse oradan sadece CHP’liler mi geçecek? Halkın oyuyla muhtar seçildim. Şimdi hakkımda soruşturma var. Görevden mi alacaksınız, alın. Ama sorunları çözün” diye yakınıyor.

Doğu Anadolu’ya gidince derin vadilerden, kocaman dağlardan geçiyorsunuz. Kanal İstanbul’a harcanacak paranın çeyreği ile bölge ve Türkiye ihya olabilir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erdoğan'dan yerli korona aşısı açıklaması10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:20
  • Oruç Reis yola çıktı: Türkiye Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:52
  • 56 Dardanel işçisi hastanede07 Ağustos 2020 Cuma 20:10
  • Erdoğan’dan Dolar için flaş açıklama07 Ağustos 2020 Cuma 20:08
  • İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alıyor?07 Ağustos 2020 Cuma 20:06
  • Ünlü anketçi Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı06 Ağustos 2020 Perşembe 21:21
  • Babacan: Yine döviz kurlarını konuşuyoruz, yanlış kararların bedelini vatandaş ödüyor06 Ağustos 2020 Perşembe 21:03
  • Yunan Başbakandan Türkiye'ye "Lahey" mesajı06 Ağustos 2020 Perşembe 21:00
  • Mustafa Şentop açıkladı: 9 milletvekilinde koronavirüs var06 Ağustos 2020 Perşembe 20:53
  • Libya zirvesi sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar06 Ağustos 2020 Perşembe 13:57
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim