HALKEVLERİ'NDEN BAKAN PAKDEMİRLİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU!

Halkevleri, geçtiğimiz günlerde İzmir'de çıkan ve 5 bin hektarlık alanın yanıp kül olmasıyla sonuçlanan orman yangınının sorumlusu olarak gördükleri Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Halkevleri yangın sonrasında yaptığı açıklamada "İzmir'de orman yangını sonucu yanan ağaçların ve canlıların sorumlusu, yetersiz ekipmanla koordinasyon zafiyetiyle ve gecikmeli olarak yangın söndürme faaliyetini başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı ve Bakan Bekir Pakdemirli'dir" demişti. Yangın sonrası görevini yerine getirmemekten dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi istifaya çağıran Halkevleri, Halkevleri Hukuk Dairesi'nin hazırlamış olduğu bir dilekçe ile suç duyurusunda bulundu. İzmir Halkevleri üye ve yöneticileri, İzmir Adalet Sarayına giderek, Pakdemirli hakkında kamu davası açılmasını talep eden dilekçelerini teslim etti.