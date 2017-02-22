Halk otobüslerine hırsız dadandı!

Aydın 'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne binen iki vatandaşın 2 bin 200 lirası hırsızlar tarafından çalındı.

Hırsızlar dadandıkları halk otobüslerinden gözlerine kestirdikleri vatandaşın parasını çarpıyor. Efeler'de yaşanan yankesicilik olayında, C.K. (46) Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nden Umurlu Mahallesi'ne giden belediye halk otobüsüne bindi. Otobüsün içerisinin kalabalık olmasından faydalanan hırsız, C.K'yi sıkıştırıp cebinden 450 lira çaldı. Otobüsten indiğinden cebinde parasının olmadığını fark eden C.K, Umurlu Polis Merkez Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Halk otobüsünde yaşanan diğer yankesicilik olayında ise R.Ş. (39), Çine'ye gitmek için bindiği belediyeye ait halk otobüsünde hırsıza bin 750 lirasını kaptırdı. Aydın Emniyeti, vatandaşları ve halk otobüsü şoförlerini dikkatli olmaları yönünde uyardı.