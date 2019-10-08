  • BIST 102.993
  • Altın 280,061
  • Dolar 5,8110
  • Euro 6,3819
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİSTANBUL ARTÇILARLA SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

HALK DENİZE NEREDE GİRECEK?

»
HALK DENİZE NEREDE GİRECEK?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, lüks otellere gidemeyen vatandaşların yararlandığı halk plajlarını lüks otellere tahsis etmek için ihale açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, aralarında devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan “tescil harici” taşınmazların da olduğu ve halen halk plajı olarak kullanılan sahilleri, 5 yıldızlı lüks otel yapımı için ihaleye çıkardı. Halka kapanıp, yerli ve yabancı otel sahiplerine verilecek sahillere en az 49 yıl vatandaşın girme imkanı kalmayacak.

 

ADRESE TESLİM GİBİ

 

Bakanlığın verdiği ihale ilanına göre, Antalya'nın Kemer Çamyuva, Göynük ve Tekirova turizm bölgelerinde 5 yıldızlı ve 500 ila bin yataklı otel yapmak isteyenlere devletin elindeki araziler tahsis edilecek. Antalya dışında da yine 5 yıldızlı olmak şartıyla Bodrum Gündoğan'da 550 yataklı, Sakarya Akyazı'da da orman içinde 18 delikli golf sahası ve 120 yataklı termal konaklama tesisi yapacak yerli ve yabancı yatırımcılara arazi tahsis edilecek.

 

İhale ilanında tahsis edilecek otellerin yatak kapasiteleriyle turizm bölgelerinin nokta atışı şeklinde tek tek ifade edilmesi, bu yerlere zaten daha önceden bazı yatırımcılardan teklif geldiği, bu yerlerin doğrudan tahsis yapılamaması nedeniyle de ihaleye çıkılmış olabileceği belirtiliyor.

 

Belirtilen şartlara uygun yatırımı yapacak olan yerli ve yabancı yatırımcıların en son 4 Kasım 2019 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

 

TESCİL HARİCİ YERLER

 

Bakanlığın Antalya Çamyuva ve Tekirova ile Bodrum Gündoğan Kızılburun mevkiinde yapılacak 5 yıldızlı otellere tahsis etmek için ihale açtığı 3 alanın da “devletin hüküm ve tasarrufu altında (DHTA) bulunan tescil harici taşınmaz” olduğu ortaya çıktı. Bu bilgi, ihale duyurusunun altındaki dip notta da yer aldı. Tekirova'daki alanın mülkiyetinin aynı zamanda ormana ait olduğu da bildirildi.

 

 

HALK DENİZE NEREDE GİRECEK?

Tekirova'da halkın denize girebildiği tek yer olan alanın bin yataklı otele tahsisini sağlayacak imar planı değişikliği geçen yıl yapılmıştı. Ancak yöre halkından toplanan 600 imzayla itiraz dilekçesi verilmiş, Tekirova Muhtarı Mustafa Barış da idare mahkemesine dava açmıştı. Tekirova'da 3 kilometrelik sahilde halkın kullanabildiği tek yerin 60 metre uzunluğundaki bu alan olduğu belirtilirken, halk plajının da otellere tahsis edilmesi halinde vatandaşın denize gireceği yer kalmayacak.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GÖNÜL YAZAR'IN YILLAR SONRA GELEN İTİRAFI HERKESİ ŞOKE ETTİ!07 Ekim 2019 Pazartesi 16:00
  • SEZEN AKSU 'BOZA'SINI YURT DIŞINDAN GELEN ÖZEL BİR KARIŞIMLA BESLİYOR!07 Ekim 2019 Pazartesi 15:47
  • ASIL FELAKET SENSİN IVANA! EZHEL'İN ŞARKISINI SÖYLEYİNCE TEPKİ YAĞDI!07 Ekim 2019 Pazartesi 13:18
  • ŞİRİN ÜNAL'IN EVİNDEKİ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ KİMLER ÖRTBAS EDİYOR?07 Ekim 2019 Pazartesi 12:46
  • MHP'DEN YİĞİT BULUT'A ŞOK SÖZLER: SARHOŞ, AYYAŞ!07 Ekim 2019 Pazartesi 12:26
  • AKP'Lİ VEKİLLER CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMALARINDAN ŞİKAYETÇİ: BİZİ İTİP KAKIYORLAR!07 Ekim 2019 Pazartesi 11:53
  • EKREM İMAMOĞLU ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NI UYARDI: “ÇAĞRI YAPIYORUM BU YANLIŞTAN DÖNÜN!”07 Ekim 2019 Pazartesi 11:37
  • BABACAN EKİBİ: İTTİFAKLARIN PARÇASI OLMAYIZ!07 Ekim 2019 Pazartesi 11:23
  • ALEYNA TİLKİ FOTOĞRAFTA ANNESİNDEN DAHA YAŞLI GÖZÜKTÜ!.07 Ekim 2019 Pazartesi 10:59
  • BİR MİLYON LİRALIK SORUYU BİLDİ!07 Ekim 2019 Pazartesi 10:41
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim