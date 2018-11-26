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Halit Ergenç'e 10 dakikada 1 milyon TL

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Halit Ergenç'e 10 dakikada 1 milyon TL
Halit Ergenç, Fas filmi 'Casablanca'da mafya babasını oynayacak.

Usta oyuncu Halit Ergenç, Mısır-Fas ortak yapımı Casablanca adlı filmde konuk oyuncu olarak rol alacak. 10 dakika oynayacak olan Ergenç filmden 1 milyon TL kazanacak.

Son olarak Vatanım Sensin dizisinde rol alan Halit Ergenç, yeni filminin heyecanını yaşıyor.
    
Posta'da yer alan habere göre; Ergenç, 10 dakikalık rolü için 1 milyon TL alacak.
    
Filmde 'kötü adam'ı canlandıracak olan Ergenç'e dünyaca ünlü Mısırlı oyuncu Amir Karara eşlik edecek.

Zorlu AVM'de eşi Bergüzar Korel ile görüntülenen Ergenç, "Filmin çekimleri 1 ay sonra başlıyor. Fas, Mısır ve Fransa'da bulunacağız" dedi.

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