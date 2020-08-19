Halit Ergenç özür diledi!

Halit Ergenç, Ozan Güven'le ilgili ifadelerinin tepki toplaması üzerine yeni bir açıklama yaparak özür diledi.

Oyuncu Halit Ergenç, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13 yıl hapsi istenen Ozan Güven'le ilgili ifadeleri için özür diledi.

Bir mekan çıkışı gazetecilerin Babil dizinde başrolü paylaştığı Ozan Güven'i sormaları üzerine konuşan Ergenç, "Ozan’ın takdiridir. Ben Ozan’ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur" gibi ifadeler kullanarak sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Gösterilen tepkiler üzerine, Instagram hesabı üzerinden yeni bir açıklama yapan Ergenç "Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil" diyerek özür diledi.

Ergenç, Instagram'ın hikaye bölümünde yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yargı süreci devam eden ve beni çok üzen bir konuyla ilgili, sadece bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm.

Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Bilhassa son derece hassas olduğum kadına şiddet konusunda mağdur olmuş ve bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum, hak veriyorum ve özür diliyorum."