Halit Akçepe hayatını kaybetti

Düdük Necmi, Ferit, İnek Şaban üçlüsü öbür dünyada buluştu. Hababam Sınıfı'nın ayrılmaz üçlüsünden Halit Akçatepe'de 79 yaşında hayata veda etti!

Halit Akçetepe kimdr?

1 Ocak 1938'de Üsküdar'da doğan Akçatepe, ilkokulu Refik Halit Karay Mektebi'nde okur. Babası Sıtkı Akçatepe'dir. Konservatuvar eğitimi hiç almamıştır (kendisi konservatuvar eğitimiyle uzaktan yakından bir alakası olmadığını belirtmiştir). Zamanın film yönetmenlerinden birinin, babasına "bize bir çocuk oyuncu lazım" dediği zaman, babası tülüatçı Sıtkı Bey oğlu Halit'i oynatmıştır. İlk filmini 1943'te 5 yaşındayken çekti. Daha sonra ilkokul sıralarında ders görmeye başladı. Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1959'da Anıtkabir'de 1,5 yıl askerlik görevini yaptı. 1972'te Tatlı Dillim filmiyle şöhreti yakaladı. 1963'te Yasak, Gündoğarken, Semaya Baktım Seni Gördüm filmlerini çekti. 1975'te Hababam Sınıfı adlı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasına adını yazdırmıştır.

Usta oyuncunun babası Sıtkı Akçatepe ve annesi Leman Akçatepe de Türk Sineması'nda birçok yapımda rol almış oyunculardır. Özellikle babası Sıtkı Akçatepe, Hababam Sınıfı film serisinde oynadığı Paşa Nuri tiplemesiyle tanınmaktadır. Babası Sıtkı Akçatepe annesi tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın torunudur.

31 Mart 2017 tarihinde 79 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Halit Akçatepe'nin annesi ve babası da oyuncudur. Annesi Leman Akçatepe Babası ise Hababam Sınıfı filmlerinde "Paşa Nuri" rolüyle tanınan Sıtkı Akçatepe'dir. İki kez evlenen oyuncu ilk evliliğini 1963 yılında Tülin Akçatepe ile yapmış bu evliliğinden Itır (1964) ve Ebru (1968) isminde iki kızı olmuştur. 1981 yılında Tülin Hanımdan boşanan oyuncu 1999'da kendisinden 39 yaş küçük olan Rezzan Akçatepe ile evlenmiştir. Bu evliliğinden ise 2001 yılında kızları Günsu doğmuştur. Halit Akçatepe ve Rezzan Akçatepe 2009 yılında boşanmıştır.

Tiyatro:

Tıpkı Sen Tıpkı Ben

Töre

Rosenbergler Ölmemeli

Filmografi:

Babam Sınıfta Kaldı (2013)

Krem (dizi) (2012)

Kral Çıplak (2012)

Leyla ile Mecnun (dizi) (2011)

Geniş Aile (2009)

Aile Reisi (2009)

7 Kocalı Hürmüz (2009)

Orada Neler Oluyor? (2009)

Vurgun (2008)

Genco (2007)

Yalan Dünya (2007)

Hakkını Helal Et (2007)

Sesler Yüzler Mekanlar (2007)

İki Aile (2006 - 2008)

Sevda Çiçeği (2006)

Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005)

İki Arada Aşk (2005)

Cumbadan Rumpaya (2005)

Beşinci Boyut (2005)

Müyim Olan Aşkımız (2005)

Hababam Sınıfı Askerde (2004)

Büyük Buluşma (2004)

Canım Annem (2004)

Avrupa Yakası (2004)

Yeşilçam Denizi (2003)

Şapkadan Babam Çıktı (2003)

Hababam Sınıfı Merhaba (2003)

Vaka-i Zaptiye (2002)

En Son Babalar Duyar (2002)

Çılgın Bediş (2001)

Siyah Cennet (2000)

Tersine Dünya (2000)

Konu Komşu (1999)

Eltiler (1997)

Hayvanlara Dokunduk (1997)

Hoşçakal İstanbul (1996)

Şaban İle Şirin (1995)

Çatı (1995)

Kaygısızlar (1994)

Hayri Beyin Son Aşkı (1993)

Oyun İçinde Oyun (1993)

Şaban Askerde (1993)

Yazlıkçılar (1993)

Anasının Kızı (1992)

Sürgün (1992)

İnsanlar Yaşadıkça (1989)

Bizimkiler (1989)

Kötü Kader (1987)

Büyük Koşu (1987)

Karımın Gölgesi (1987)

Keko Aptallar Çetesi (1986)

Keriz (1985)

Şaban Papucu Yarım (1985)

Şen Dul Şaban (1985)

Adile Teyze (1982)

Umut Dilencisi (1982)

Buyurun Cümbüşe (1982)

Talih Kuşu (1982)

Dört Geline Dört Damat (1981)

Renkli Dünyalar (1980)

Dokunmayın Şabanıma (1979)

Evlidir Ne Yapsa Yeridir (1978)

Şabanoğlu Şaban (1977)

Gülen Gözler (1977)

Bülbül Ailesi (1976)

Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)

Süt Kardeşler (1976)

Tantana Kardeşler (1976)

Şoför Mehmet (1976)

Lüküs Hayat (1976)

Bizim Aile (1975)

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975)

Merhaba (1975)

Ah Nerede (1975)

Üç Ahbap Çavuşlar (1975)

Şaşkın (1974)

Hababam Sınıfı (1974)

Köyden İndim Şehire (1974)

Salak Milyoner (1974)

Evet mi Hayır mı? (1974)

Kanlı Deniz (1974)

Mavi Boncuk (1974)

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (1974)

Canım Kardeşim (1973)

Tarkan: Güçlü Kahraman (1973)

Yalancı Yarim (1973)

Oh Olsun (1973)

Ömer Hayyam (1973)

Umut Dünyası (1973)

Sevilmek İstiyorum (1973)

İyi Döverim Kötü Severim (1972)

Tarkan: Altın Madalyon (1972)

Üç Sevgili (1972)

Sev Kardeşim (1972)

O Ağacın Altında (1972)

Tatlı Dillim (1972)

Feryat (1972)

Bir Varmış Bir Yokmuş (1971)

Üç Arkadaş (1971)

Beyoğlu Güzeli (1971)

Mahallenin Namusu (1953)

Köprüaltı Çocukları (1953)

Hayat Acıları (1951)

Güldağlı Cemile (1951)

İstiklal Madalyası (1948)

Bir Dağ Masalı (1947)

Karanlık Yollar (1947)

Senede Bir Gün (1946)

Günahsızlar (1944)

Nasreddin Hoca Düğün'de (1943)

Dertli Pınar (1943)