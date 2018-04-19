Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığın tamamı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Halisdemir Davası'ndan Karar Çıktı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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