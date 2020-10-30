İstanbul Tuzla'da yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle 13 yıl 10 aya kadar hapsi istenen şarkıcı Halil Sezai'nin yargılanmasına başlandı.

Tuzla’da 15 Eylül’de yaşlı komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği gerekçesiyle tutuklanan ve 5 ayrı suçtan toplamda 13 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Halil Sezai’nin yargılanmasına başlandı.

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Sezai, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müşteki Hüseyin Meriç ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, Halil Sezai’nin savunması alınıyor.

NE OLMUŞTU?

‘İsyan’ şarkısıyla ünlenen Halil Sezai, İstanbul Tuzla’da 15 Eylül’de yaşlı komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve Emniyet’teki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Halil Sezai, tutuklanması talebiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.

Savcılık iddianamede, Halil Sezai’nin “alenen hakaret”, “konut dokunulmazlığını ihlal etme”, “silahla kasten yaralama”, “silahla tehdit” ve “mala zarar verme” suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etmişti.