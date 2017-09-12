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Halil Sezai'nin acı günü

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Halil Sezai'nin acı günü
SANATÇI Halil Sezai Paracıkoğlu'nun vefat eden babası 64 yaşındaki Kemal Yavuz Paracıkoğlu'nun cenazesi, Eskişehir'de gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Halil Sezai, ağabeyi Cenk Paracıkoğlu ile birlikte babasının tabutunu omuzladı.

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Halil Sezai'nin babası Kemal Yavuz Paracıkoğlu, KOAH hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası Kemal Yavuz Paracıkoğlu için bugün öğleyin Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Cami'de tören düzenlendi. Cenaze törenine Halil Sezai'nin yanı sıra annesi Nurten Paracıkoğlu, kız kardeşi Duygu ve ağabeyi Cenk Paracıkoğlu, yakınları, İstanbul'dan gelen arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.halil-sezai-152539kd.jpg

Halil Sezai ile ağabeyi Cenk Paracıkoğlu cenaze namazından önce babalarının tabutunu yanında durarak taziyeleri kabul etti. Kemal Yavuz Paracıkoğlu, öğle namazını ardından kılınan cenaze namazından sonra götürüldüğü Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.halil-sezai-152540qb.jpg

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