Halil Sezai polis eşliğinde adliyeye getirildi

İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından serbest bırakılan 41 yaşındaki şarkıcı Halil Sezai, savcılığın talimatı üzerine ifade vermek için Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne polis eşliğinde

‘İsyan’ şarkısıyla ünlenen Halil Sezai’nin Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 41 yaşındaki şarkıcıya yönelik tepkiler çığ gibi büyümüştü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai’yi ifadeye çağırmıştı. Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na polis eşliğinde getirilen Halil Sezai, “silahla kasten yaralama”, “hakaret”, “konut dokunulmazlığını ihlal” ve “tehdit” suçlarından ifade verecek.