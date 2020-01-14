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Halil Ergün'den Kadir İnanır'ı hedef alan Soylu'ya tepki

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Halil Ergün'den Kadir İnanır'ı hedef alan Soylu'ya tepki
Ünlü oyuncu Halil Ergün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kadir İnanır'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Sanatçı Halil Ergün, dünkü konuşmasında sanatçı Kadir İnanır'ı hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

Bianet'ten Evrim Kepenek'in haberine göre gösteriye gidenlere yönelik Soylu'nun açıklamalarını hedef göstermek olarak yorumlayan Ergün,"Ne yapsın yani insanlar, yaşamasın mı, ne yapsın? Bu ülkede cumhurbaşkanlığına aday olmuş bir siyasetçi ve cezaevinde kitap yazıyor. Bakan bununla övünmesi gerekirken, saldırıyor" ifadelerini kullandı. 

Ergün şöyle konuştu:

 

 

 

“İBB Başkanı diyor ya ‘Kanal İstanbul siyasi değil hayatidir’ diye. Artık bu mesele de öyle. Bu ülkede sanatçıların varlığı da bu noktaya gelmiştir. Ne yapalım yani? Yaşamayalım mı? Üretmeyelim mi? Ne yapsın yani insanlar, yaşamasın mı, ne yapsın? Bu ülkede cumhurbaşkanlığına aday olmuş bir siyasetçi ve cezaevinde kitap yazıyor. Bakan bununla övünmesi gerekirken, saldırıyor. Aklım almıyor. Hiçbir mantık bana bunu açıklayamıyor. Nasıl oluyor da ülkenin bir bakanı, bir sanatçı hakkında bu sözleri söyleyebiliyor."

“Kadir İnanır bu ülkenin en önemli sanatçılarından biri. Bu toplumun, sanatın yüz akı. O, bu ülkedeki toplumsal sorunlara karşı sorumluluk almış bir isim, siz onu nasıl bu şekilde hedef alabiliyorsunuz? Dehşet verici. Kadir İnanır gibi sanatçıların bu ülkede olması bizim için onur kaynağı ama siyasetçiler bunu göremiyor. Ben bunu nasıl anlayabilirim?“

"Yaşamı ve yaşatmayı seçen insanlar, sanatçılar bu şekilde hedef gösterilmesini kabul edemiyorum. Sanatçılar toplumsal görevleri gereği zaten yaşamı savunuyorlar, bunu sahneye taşıyorlar. Bunun neresi siyasetçileri rahatsız ediyor? Bu ülkede artık siyasetçiler gibi düşünmeyen insanlar yaşamasın mı? Siyasetçilerle aynı fikirde değiller diye sanatçılar yaşamasın mı bu ülkede?" 

NE OLMUŞTU?

Sanatçı Jülide Kural ve Ömer Şahin, eski HDP Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Devran isimli kitabını sahneye taşıdı. Tiyatroyu izlemeye gidenler arasında, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, oyuncu Kadir İnanır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da katıldı.

Bakan Soylu dünkü konuşmasında oyuncu Kadir İnanır'ı hedef alarak şunları söylemişti:

Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız.

Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz. Bu milleti de aldatamazsınız. Bu ülkeyi de bölemeyeceksiniz. Yurt dışına gidip kulaklarına üflenen birtakım telkinlerle Türkiye'nin huzurunu bozamayacaksınız. Türkiye eski Türkiye değil.

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