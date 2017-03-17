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Halep'te camiye namaz vakti hava saldırısı: 58 ölü

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Halep'te camiye namaz vakti hava saldırısı: 58 ölü
Halep kentinin Etarib ilçesinde bir camiye namaz vakti düzenlenen hava saldırısında 58 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde bir camiye yatsı namazı vakti düzenlenen hava saldırısı sonucu ölen sivillerin sayısı 24'ten 58'e çıktı. 
Cina köyündeki sivil savunma yetkililerinden Yahya Cevad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Rus uçağı olduğunu tahmin ettiğimiz bir savaş uçağı Halep'in Etarib ilçesi yakınlarındaki Cina köyünde namaz esansında bir camiyi bombaladı.'' dedi.

Cevad, saldırı sonucu onlarca kişinin yaralandığını, enkaz altından çıkartılan ölü sayısının 24'ten 58'e yükseldiğini belirterek, ''Sivil savunma ekipleri saldırıya maruz kalan caminin enkazı altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Camide 200 ila 300 arasında kişi vardı.'' diye konuştu.
Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydeden Cevad, "Sivil savunma ekipleri ile köy halkı enkaz altında olanlara kısıtlı imkanlarla ulaşmaya çalıyor. Savaş uçağının ibadet yerini vurması kabul edilir bir şey değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD CİNA KÖYÜ YAKINLARINDAKİ SALDIRIYI KABUL ETTİ 
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Halep'in Cina köyü yakınlarında bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul etti. 
CENTCOM, yaptığı yazılı açıklamada, Halep'in Cina köyü yakınlarında bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul etti.
Konuyla ilgili ilk yazılı açıklamasında söz konusu saldırının İdlib'de gerçekleştirildiğini kaydeden CENTCOM, "El Kaide'ye ait bir toplanma yerinin vurulduğunu ve çok sayıda teröristin öldürüldüğünü" iddia etmişti.
İdlib'deki saldırı ile Cina köyündeki saldırının aynı saldırılar olup olmadığı şeklindeki soruya cevap veren bir CENTCOM yetkilisi, saldırının İdlib'de değil Halep'in Cina köyü yakınlarında gerçekleştirildiğini kabul etti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile CENTCOM söz konusu olayı incelediklerini ve detayları paylaşacaklarını kaydederken, saldırının söz konusu cami saldırısı olabileceğini inkar etmedi.
MEHMET GÖRMEZ'DEN TEPKİ 
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, hava saldırısına ilişkin, bir insanı secdedeyken öldürmenin ve bir mabedin göğsünü delmenin hem Allah katında hem de insanlık önünde hiçbir açıklamasının olamayacağını bildirdi.

 

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Görmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İnsanlık dışı bu saldırıyı şiddetle telin ettiğini vurgulayan Görmez, "Halepli kardeşlerimize ve bütün Müslümanlara başsağlığı diliyor, şehitlere rahmet, acılı ailelerine sabır niyaz ediyorum." açıklamasını yaptı.

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