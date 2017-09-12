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Halay çekmek için halı saha kiraladılar

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Halay çekmek için halı saha kiraladılar
SİVAS'ın Divriği İlçesi'nde bir grup genç, 1 saatliğine kiraladıkları halı sahada futbol oynamak yerine halay çekti.

Divriği İlçesi'nde yaşayan bir grup genç, ilçede bulunan bir halı sahayı 1 saatliğine kiraladı. Futbol oynayacakları düşünülen gençler, daha sonra halı sahaya davul ve zurnacı da çağırdı. Gençler, sahada futbol oynamak yerine davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Gençlerin halay çekmesini çevredekiler cep telefonları ile görüntüledi.

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