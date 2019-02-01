Hala getirilmedi mi?

Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ilk duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle zorla getirme kararı verildi

Bir televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı’nın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya katılmayan Kütahyalı hakkında zorla getirilme kararı çıkartıldı.

Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında, ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı’nın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmazken, şikâyetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ile çok sayıda şikayetçi hazır bulundu.

Şikayetçi avukatları, sanığın duruşmayı uzatmak için duruşmaya katılmadığını belirterek hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep ettiler. Şikayetçiler ayrıca duruşmaya katılma talebinde de bulundular.

Sanık Kütahyalı’nın avukatı ise müvekkilinin Almanya’daki bir etkinlik nedeniyle Hamburg’a gittiğini belirterek “Davayı uzatma gayemiz yoktur. Almanya’ya gittiğine ilişkin belgeleri mahkemenize sunduk” dedi.

Mahkeme ise duruşma gününün 3 ay önceden bildirildiğini belirterek, Kütahyalı’nın zorla getirilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca şahıslar ve derneklerin davaya müdahil olma taleplerini, suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddetti.

Duruşma sonrasında, Boşnak dernekleri adına mahkeme kapısı önünde açıklama yapan avukat Serap Göksu, “Boşnak halkını aşağılayıcı ifadeleri ve skandal ifadeleri nedeniyle bugün, açılan davada hepimiz müşteki olarak bulunduk.

Bugünkü duruşmaya kendisi gelmedi, kaçtı. Dolayısıyla sanığın ihzaren celbine karar verildi. Bütün Boşnaklar olarak bunun takipçisi olacağız. Bu infial uyandırmıştır. Sanığın dosyasını incelediğimizde zaten bunu itiyad haline getirdiğini gördük” dedi.

İddianame

İddianamede, sanık Rasim Ozan Kütahyalı’nın 19 Kasım 2017’de Beyaz TV’de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında, yorumcu olarak bulunurken kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben canlı yayında sarfettiği bir sözün Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Boşnak/ Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanık Kütahyalı’nın suçlamayı kabul etmediği ancak tüm delillere göre üzerine atılı suçu işlediği anlatılıyor.

Sanık Kütahyalı’nın “Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.