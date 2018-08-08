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Hakkı Bulut'tan kötü haber!

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Hakkı Bulut'tan kötü haber!
Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut’un, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırıldı.

Haberi sanatçının kızı Emel Bulut, Hakkı Bulut'un Instagram sayfasından duyurdu.

"Sevgili babamız Sn. Hakkı Bulut ani bir kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olup, birazdan kalp ameliyatı olacaktır. Siz sevenlerinden ailesi olarak dualarınızı esirgememenizi diliyoruz."

ONUR AKAY DA YAZDI

Onur Akay da Hakkı Bulut'un durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“Arabesk müziğinin taçsız kralı hastaneye kaldırıldı! O, 61 albüm ve 1000 bestenin sahibi. İkimiz Bir Fidanız, Ben Buyum, Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup, İtirazım Var gibi şarkıların yazarı Hakkı Bulut, zor günler geçiriyor. Sağlık problemleri nedeni ile hastaneye kaldırılan değerli sanatçımıza anjiyo yapıldı ancak, stent takılacak damarı kalmamış ve damarı kopacak vaziyetteymiş.” 

KALP AMELİYATI OLACAK!

Usta sanatçının sevenlerinden bir isteğini de dile getiren Onur Akay, “Bugün sabah saatlerinde acil ameliyata alınacak ve önemli bir kalp ameliyatı geçirecek olan 73 yaşındaki usta sanatçımız Hakkı Bulut, sevenlerinden dua bekliyor. Hastanenin ismini ise, maalesef sevenlerim gelip yorulmasınlar diye söylemiyor. Sadece duaları yeter diyor. Dualarımız usta sanatçımızla.” ifadelerini kullandı.

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