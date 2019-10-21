  • BIST 97.773
  • Altın 279,413
  • Dolar 5,8208
  • Euro 6,5036
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

HAKKI BULUT AİLECE NASIL HIRSIZLIK ŞOKU YAŞADI?

»
HAKKI BULUT AİLECE NASIL HIRSIZLIK ŞOKU YAŞADI?
Ünlü besteci ve şarkıcı Hakkı Bulut’un evine giren hırsızlar, kızını sprey sıkarak etkisiz hale getirdikten sonra soygun yaptı.

Olayın detaylarını ve ailece yaşadıkları şoku TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programına anlatan Hakkı Bulut, "Izdırap veren bir olay yaşadık. Şu an oturduğum dairemin üzerinde bir dairem daha var. Adana'dan çocuklarım ve akrabalarım geldiğinde buraya sığmayınca üst dairede kalıyoruz. O gün evden erken çıkmıştım. Öteki tarafta İngilizce öğretmeni kızım kalıyor. Sabah sporumun ardından bankaya gittim. Beni bir polis memuru arayıp hırsızlık olayını bildirdi. Bir dolandırıcılık olayı sanıp 'Benimle ilgili değil' deyip kapattım. Evi aradığımda hırsızlık olayının doğru olduğunu anladım. Eve döndüğümde bir baktım kızım perişan. Sanki bir filmde acemi figüranlar... Her tarafta kamera olmasına rağmen elleriyle yüzleriyle kapatıp; kapının arkasında demiri eğerek içeri girmişler. Kızıma bir sprey sıkmışlar... En küçük tıkırtıda uyanan kızım 9 buçuğa kadar uyanamamış... Çok şükür iki saat içinde yakalandılar." ifadelerinde bulundu

Etiketler: , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • JENNİFER LAWRENCE VE COOKE MARONE EVLENDİ!21 Ekim 2019 Pazartesi 11:19
  • TARKAN KIZINI İLK KEZ YAKINDAN GÖSTERDİ!21 Ekim 2019 Pazartesi 11:09
  • EROL EVGİN’DEN DEDE-TORUN DANSI!21 Ekim 2019 Pazartesi 10:54
  • SAADET IŞIL AKSOY HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI!21 Ekim 2019 Pazartesi 10:41
  • YEŞİM SALKIM: KANIRTA KANIRTA PİYASADAN SİLECEĞİZ!21 Ekim 2019 Pazartesi 10:31
  • SELEN GÖRGÜZEL ALKAN’DAN KIZI İLKNAZ’IN FOTOĞRAFINA ‘KARDEŞİM’ YORUMU!21 Ekim 2019 Pazartesi 10:06
  • BAŞKANIN 250 BİN LİRALIK MAAŞI TARTIŞMA ÇIKARDI!21 Ekim 2019 Pazartesi 08:59
  • İYİ PARTİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A HER KONUDA DESTEK VERMEYECEKLERİNİ AÇIKLADI!21 Ekim 2019 Pazartesi 08:38
  • HAYDARPAŞA VE SİRKECİ’DE DÜRÜSTLÜK KURALI ÇİĞNENDİ!21 Ekim 2019 Pazartesi 08:27
  • MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR SON DURUMU PAYLAŞTI!21 Ekim 2019 Pazartesi 08:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim