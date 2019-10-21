Olayın detaylarını ve ailece yaşadıkları şoku TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programına anlatan Hakkı Bulut, "Izdırap veren bir olay yaşadık. Şu an oturduğum dairemin üzerinde bir dairem daha var. Adana'dan çocuklarım ve akrabalarım geldiğinde buraya sığmayınca üst dairede kalıyoruz. O gün evden erken çıkmıştım. Öteki tarafta İngilizce öğretmeni kızım kalıyor. Sabah sporumun ardından bankaya gittim. Beni bir polis memuru arayıp hırsızlık olayını bildirdi. Bir dolandırıcılık olayı sanıp 'Benimle ilgili değil' deyip kapattım. Evi aradığımda hırsızlık olayının doğru olduğunu anladım. Eve döndüğümde bir baktım kızım perişan. Sanki bir filmde acemi figüranlar... Her tarafta kamera olmasına rağmen elleriyle yüzleriyle kapatıp; kapının arkasında demiri eğerek içeri girmişler. Kızıma bir sprey sıkmışlar... En küçük tıkırtıda uyanan kızım 9 buçuğa kadar uyanamamış... Çok şükür iki saat içinde yakalandılar." ifadelerinde bulundu
- BIST 97.773
- Altın 279,413
- Dolar 5,8208
- Euro 6,5036
- İstanbul 21 °C
- Ankara 18 °C
- ALEYNA TİLKİ VE SEVGİLİSİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
- HANDE ERÇEL VE MURAT DALKILIÇ NİKAH MASASINA OTURDU!
- ÖZGE ULUSOY İLE SEVGİLİSİ FARUK ÇOLAKOĞLU’NUN ROMANTİK ANLARI!
- HAKKI BULUT AİLECE NASIL HIRSIZLIK ŞOKU YAŞADI?
- HÜLYA AVŞAR TARKAN İLE BARIŞTI MI?
- DANIŞTAY’TAN SÜRPRİZ ERGENEKON KARARI!
- KYLIE JENNER ARKADAŞLARI İLE TATİLE ÇIKTI!
- JENNİFER LAWRENCE VE COOKE MARONE EVLENDİ!
- TARKAN KIZINI İLK KEZ YAKINDAN GÖSTERDİ!
- EROL EVGİN’DEN DEDE-TORUN DANSI!
- SAADET IŞIL AKSOY HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI!
- YEŞİM SALKIM: KANIRTA KANIRTA PİYASADAN SİLECEĞİZ!
- SELEN GÖRGÜZEL ALKAN’DAN KIZI İLKNAZ’IN FOTOĞRAFINA ‘KARDEŞİM’ YORUMU!
- BEŞİKTAŞ’TA YENİ BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ OLDU!
- BAŞKANIN 250 BİN LİRALIK MAAŞI TARTIŞMA ÇIKARDI!
HAKKI BULUT AİLECE NASIL HIRSIZLIK ŞOKU YAŞADI?
Ünlü besteci ve şarkıcı Hakkı Bulut’un evine giren hırsızlar, kızını sprey sıkarak etkisiz hale getirdikten sonra soygun yaptı.
Etiketler: hakkı bulut, tv8, gel konuşalım, adana, hırsızlık şoku, soygun, sprey uyuşturucu, nazlı bulut
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ALEYNA TİLKİ VE SEVGİLİSİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!Aleyna Tilki'nin modacı Gülnur Güneş’in kardeşi Kadir Güneş’le Paris’te baş başa romantik anlar yaşadığı ortaya çıkmış; genç çiftin kaçamağı sosyal medyada ifşa olmuştu.
HANDE ERÇEL VE MURAT DALKILIÇ NİKAH MASASINA OTURDU!Hande Erçel ve Murat Dalkılıç nikah masasına oturdu ama gelin ve damat olarak değil; gelin ve damadın mutluluğuna şahitlik etmek için.
ÖZGE ULUSOY İLE SEVGİLİSİ FARUK ÇOLAKOĞLU’NUN ROMANTİK ANLARI!Özge Ulusoy, sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile katıldığı bir davette aşka geldi.
HAKKI BULUT AİLECE NASIL HIRSIZLIK ŞOKU YAŞADI?Ünlü besteci ve şarkıcı Hakkı Bulut’un evine giren hırsızlar, kızını sprey sıkarak etkisiz hale getirdikten sonra soygun yaptı.
HÜLYA AVŞAR TARKAN İLE BARIŞTI MI?Ünlü sanatçı Hülya Avşar; 2011 yılında demediğini bırakmadığı Tarkan ile buzları eritti mi?
VİDEO GALERİ
- 12:56 - ALEYNA TİLKİ VE SEVGİLİSİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
- 12:46 - HANDE ERÇEL VE MURAT DALKILIÇ NİKAH MASASINA OTURDU!
- 12:37 - ÖZGE ULUSOY İLE SEVGİLİSİ FARUK ÇOLAKOĞLU’NUN ROMANTİK ANLARI!
- 12:20 - HAKKI BULUT AİLECE NASIL HIRSIZLIK ŞOKU YAŞADI?
- 12:02 - HÜLYA AVŞAR TARKAN İLE BARIŞTI MI?
- 11:46 - DANIŞTAY’TAN SÜRPRİZ ERGENEKON KARARI!
- 11:32 - KYLIE JENNER ARKADAŞLARI İLE TATİLE ÇIKTI!
- 11:19 - JENNİFER LAWRENCE VE COOKE MARONE EVLENDİ!
- 11:09 - TARKAN KIZINI İLK KEZ YAKINDAN GÖSTERDİ!
- 10:54 - EROL EVGİN’DEN DEDE-TORUN DANSI!
- 10:41 - SAADET IŞIL AKSOY HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI!
- 10:31 - YEŞİM SALKIM: KANIRTA KANIRTA PİYASADAN SİLECEĞİZ!
- 10:06 - SELEN GÖRGÜZEL ALKAN’DAN KIZI İLKNAZ’IN FOTOĞRAFINA ‘KARDEŞİM’ YORUMU!
- 09:52 - BEŞİKTAŞ’TA YENİ BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ OLDU!
- 08:59 - BAŞKANIN 250 BİN LİRALIK MAAŞI TARTIŞMA ÇIKARDI!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim