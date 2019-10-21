HAKKI BULUT AİLECE NASIL HIRSIZLIK ŞOKU YAŞADI?

Ünlü besteci ve şarkıcı Hakkı Bulut’un evine giren hırsızlar, kızını sprey sıkarak etkisiz hale getirdikten sonra soygun yaptı.

Olayın detaylarını ve ailece yaşadıkları şoku TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programına anlatan Hakkı Bulut, "Izdırap veren bir olay yaşadık. Şu an oturduğum dairemin üzerinde bir dairem daha var. Adana'dan çocuklarım ve akrabalarım geldiğinde buraya sığmayınca üst dairede kalıyoruz. O gün evden erken çıkmıştım. Öteki tarafta İngilizce öğretmeni kızım kalıyor. Sabah sporumun ardından bankaya gittim. Beni bir polis memuru arayıp hırsızlık olayını bildirdi. Bir dolandırıcılık olayı sanıp 'Benimle ilgili değil' deyip kapattım. Evi aradığımda hırsızlık olayının doğru olduğunu anladım. Eve döndüğümde bir baktım kızım perişan. Sanki bir filmde acemi figüranlar... Her tarafta kamera olmasına rağmen elleriyle yüzleriyle kapatıp; kapının arkasında demiri eğerek içeri girmişler. Kızıma bir sprey sıkmışlar... En küçük tıkırtıda uyanan kızım 9 buçuğa kadar uyanamamış... Çok şükür iki saat içinde yakalandılar." ifadelerinde bulundu