Hakkari’de sızma girişimi: 6 terörist öldürüldü

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine sızma girişiminde bulunmaya çalışan 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgilere göre, Çukurca ilçesindeki Pirinçeken bölgesindeki hududa sıfır noktada bulunan Güven Dağı Üs Bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler, 2. Hudut Tugayı hudut kartalları tarafından tespit edildi. İnsansız hava aracı ile takip edilen 3 terörist, Hava Kuvvetlerine ait F-16 ile Kuzey Irak ’ın Nirveseytu Tepe civarında etkisiz hale getirildi.

Güven Dağı bölgesindeki birliğe sızma girişiminde bulunan 3 terörist ise hava harekatı sonucu Yayladere mevkiinde etkisiz hale getirildi. Toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar devam ediyor.

1 TERÖRİST YAKALANDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir teröristin, güvenlik güçlerince yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılı içerisinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne katılan E.Ş. isimli bölücü terör örgütü mensubunun Yüksekova ilçesine geldiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine, 24 Nisan günü Esendere yolunda silahsız ve teçhizatsız yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."