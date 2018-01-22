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Hakkari’de 31 bölge, ‘Özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

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Hakkari’de 31 bölge, ‘Özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi
Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, PKK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yü

“Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 31 bölge, 24 Ocak 2018 günü saat 00.01’den 07 Şubat 2018 günü saat 23.59’a kadar  ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir.” (DHA)

 

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