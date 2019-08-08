HAKKARİ'DE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda üç PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Hakkari bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda üç PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.” ifadesine yer verildi.