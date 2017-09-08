Hakkari'de 29 yer 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkez ile 3 ilçesinde 29 yer 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütlerinin son zamanlarda düzenledikleri terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Saldırılar sonucunda vatandaşların, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 29 bölge, 11 Eylül 2017 günü saat 00.00.01'den 25 Eylül 2017 günü saat 23.59.59'a kadar, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz girmesi yasaklanmıştır." "Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, Valiliğin internet adresinden ulaşılabileceği bildirildi.