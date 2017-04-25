Hakim o soruya cevap veremedi!

Rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A savcılıkta kendisine sorulan "Yaptığınız konuşmalarda diğer mahkemelere etki ettiğiniz ve Cahit Paksoy, Dumankayaları keyfinize göre bıraktırdığınız şeklinde konuşmalar mevcut

Hakim H.A'nın cevap vermediği sorular arasında 15 Kasım 2016'da tahliye edilen İhlas Holding eski CEO'su Cahit Paksoy ve dumankaya İnşaat da var. HSYK'nın da konuyu soruşturmak için iki müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.

Cevapsız sorular

Suçüştü yapılarak gözaltına alınan hakim H.A, çıkardıığı adliyede bir başsavcı, bir başsavcıvekili ve bir savcı tarafından sorguya alındı. H.A'ya dinlemeye takılan görüşmeleri, müşteki beyanları ve birlikte gözaltına alındığı avukatın beyanlarından devrişirilen 39 soru yöneltildi. H.A, bu sorulara cevap vermedi. İşte o sorulardan bazıları:

- (F.İ'yi sorgularken) Ara verdiğinizde odanızdan çıkan iki şahıs odanızın önünde F.İ'ye soru sordu mu? Bu kişiler kimlerdi? Ankara'dan geldiklerini söylediniz mi?

- F.İ'nin avukatlarına 'Ben bırakırım' veya 'Bıraktırırım' dediniz mi?

- Avukat S.B'nin bürosuna neden gittiniz? Para tesliminden hemen önce neden oradaydınız? Büroya girişte neden binanın normal kapısından girmediniz de arkayı dolandınız?

'Hakimlere telkin'

- Tutukladığınız F.İ'yi daha sonra odanıza neden kabul ettiniz?

- Sulh Ceza hakimlerinin tamamına 'F.İ suçsuz, onun tahliyesi gerekli' şeklinde sözler söylediniz mi?

- Mahkeme'deki ofisinizde yapılan aramda Cahit Paksoy'a ait bir kısım evrak örnekleri bulunmuş, tahliye ettiğiniz bir sanığa ait şüpheli vekilleri tarafından verilen dilekçe örneklerini saklamaya neden devam ediyorsunuz?

- XX adlı işyerinde F.İ'nin avukatından 45 bin dolar aldınız mı?

Mal varlığı sorusu

- Üzerinize kayıtlı menkul, gayri menkul, ve banka hesabı olarak ne kadar olduğunu belirtiniz?

- Edindiğiniz malların kaynağı nelerdir?

- F.İ'nin avukatı sizin 1 milyon lirayı fakirlere dör daire almak üzere istediğinizi beyan ediyor, bu doğru mudur?

- (...) Yaptığınız konuşmalarda diğer mahkemelere etki ettiğiniz ve Cahit Paksoy, Dumankayaları keyfinize göre bıraktırdığınız şeklinde konuşmalar mevcuttur, bu konuşmaları neden yaptınız?

- 'Bu Cahit Paksoy ile ilgili karar, ben karar verdim mi kararımın üzerine karar verecek mahkeme, adam çıkmaz bu tahliye kararı' şeklindeki konuşmada Cahit Paksoy ile ilgili verdiğiniz kararda biraz şaibe andırmıyor mu?'

- (...) şeklindeki konuşmada hakim olarak sizden geri istenen 50 bin doları niçin aldınız?

MUSA KESLER/Milliyet.com.tr