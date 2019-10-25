Akşam Gazetesi'nin haberine göre mahkeme doktor Bilge Atlas Kaplan'a da görevi kötüye kullanma suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.Doktorun cezasını erteleyen mahkeme, Ekinci'nin cezasını ertelemedi.
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HAKARET EDEN TUĞBA EKİNCİ, CEZAYI YEDİ!
İstanbul Beşiktaş'ta gittiği sağlık ocağında aile hekimi tarafından tedavi edilmediği iddiasıyla dava açan şarkıcı Tuğba Ekinci'ye hakaret ve tehdit suçundan 135 gün karşılığı 2 bin 700 TL para cezası verildi.
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